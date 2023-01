Cheikh Ahmed Cissé présente ses excuses, Jamra retire ses 3 plaintes

L’Ong islamique Jamra avait porté plainte contre le sieur Cheikh Ahmed Cissé suite à ses dérives récurrentes dans les réseaux sociaux, portant atteinte à nos bonnes mœurs et foulant au pied les enseignements religieux, en faisant notamment l’apologie de l’adultère et de la fornication, tout en portant atteinte à la sacralité des lieux de culte. Faisant fi des multiples interpellations qui lui ont été faites, l’invitant à savoir raison garder, Cheikh Ahmed Cissé a franchi le Rubicon en développant, sur fond de pornographie verbale, des rhétoriques outrageantes préconisant la distribution de préservatifs dans les mosquées, tout en invitant les prêcheurs et les imams à en faire la promotion dans leurs sermons. Ce fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Et qui devait convaincre JAMRA de la légitimité de saisir d’une PLAINTE le Procureur de la République, avec ampliation à la Division Spéciale de la Cybercriminalité, pour violation des articles 318, 319, 324 du Code pénal, sur l’attentat à la pudeur, l’outrage PUBLIC aux bonnes mœurs, la promotion des unions contre-nature. TROIS JOURS APRÈS avoir été placé sous MANDAT DE DÉPÔT, le 28 novembre 2022, par le Juge du 2e Cabinet, Mamadou Seck, Cheikh Ahmed Cissé a joint au téléphone, depuis la Prison Centrale de Rebeuss, l’Ong Islamique JAMRA pour FAIRE AMENDE HONORABLE, et demander au vice-président de JAMRA, MMG, de bien vouloir porter à l’attention de la Oummah islamique et de l’opinion publique ses REGRETS et EXCUSES. ÉTANT une organisation religieuse qui a toujours prôné le PARDON et encouragé le REPENTIR, JAMRA en a positivement pris acte et l’a signifié au Juge du 2e Cabinet, Mamadou Seck, lors de son audition de ce vendredi 27 janvier 2023 à 10 heures, assortie d’une déclaration de RETRAIT DE SA PLAINTE. Attestant que JAMRA est favorable à l’élargissement de Cheikh Ahmed Cissé, tout en se réservant le droit de saisir à nouveau les juridictions compétentes, si jamais il récidivait. MMG JAMRA