Chavirement de pirogue dans la brèche de Saint-Louis : Trois (3) pêcheurs retrouvés sains et saufs

Les recherches qui avaient été entamées après la disparition de cinq (5) pécheurs dans l’embouchure de Saint-Louis, commencent à porter leurs fruits. En effet, trois des cinq pécheurs qui étaient portés disparus suite au chavirement de leur pirogue dans l’embouchure, ont été retrouvés sains et saufs. Une bonne nouvelle très bien accueillie par les familles de pêcheurs qui vivaient dans l’angoisse et la tristesse. Toutefois, deux pécheurs restent encore introuvables. Cette triste situation pose aussi le problème du non-respect, par certains pêcheurs, des alertes et consignes de la météo qui cause souvent des drames. Depuis lundi, la météo avait donné l'alerte aux pécheurs de rester chez eux et de ne pas aller en mer, à cause de la houle dangereuse qui sera notée sur le littoral du mardi au mercredi.