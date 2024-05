Chavirement d'une pirogue à Saint-Louis : deux (2) corps sans vie découverts dans une embarcation de migrants

Une pirogue avec à son bord plus de 50 migrants clandestins a chaviré hier jeudi 2 mai, dans les côtes saint-louisiennes. Le bilan fait état de deux morts et de 31 blessés. Les migrants ont été immédiatement pris en charge. Ceux blessés ont été transférés vers des structures hospitalières par les sapeurs-pompiers pour recevoir les soins nécessaires. Selon la Tfm, la pirogue en question avait quitté Bassoul, à Joal, il y a quelques jours. Dans la même journée d'hier, une autre pirogue contenant 200 migrants a été interceptée à Pilote Barre (commune de Ndiébène Gandiol) par la marine nationale. Parmi les personnes à bord, il y avait une dizaine de femmes, un bébé de moins de deux ans et un enfant âgé de 10 ans. Une enquête est ouverte pour connaître la provenance de ces migrants, mais également leur destination.