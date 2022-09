Champions League (1ere Journée) : Mané et le Bayern en maîtrise, Koulibaly, Abdou Diallo et Pape Gueye sombrent…

Hier, Mardi, Koulibaly et Mendy ont perdu devant la modeste équipe de Zagreb dans le groupe E. Dans l’autre match du groupe, Ballo Touré a assisté depuis le banc au match nul (1-1) du Milan AC sur le terrain de Salzburg. Ce mercredi, Sadio Mané et le Bayern tout en maîtrise, ont décroché un succès précieux à Milan devant l’Inter (2-0). L’autre match de ce groupe C a tourné à l’avantage du Barça victorieux (5-1) devant de Viktoria Plzen de Modou Ndiaye. Le senegalais est resté sur le banc tout le match.Dans le groupe D, l’OM de Pape Gueye et Bamba Dieng a perdu (2-0) à Tottenham.Du côté phocéen, Pape Gueye est entré en cours de jeu et Bamba Dieng n’a pas fait le déplacement. À l’opposé, Pape Matar Sarr est resté sur le banc toute la partie.Dans le groupe F, Abdou Diallo qui faisait ses débuts avec Leipzig a passé une soirée cauchemardesque en s’inclinant lourdement (4- 1) sur son terrain contre le Shaktar.