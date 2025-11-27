Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar: Badara Gadiaga édifié sur son sort jeudi prochain

Badara Gadiaga sera édifié sur son sort le 4 décembre prochain, renseigne Libération de ce jeudi. En effet, la Chambre d'accusation a enrôlé son dossier à cette date à la suite du pourvoi du parquet général contre l'ordonnance du doyen des juges. À la suite de l'audition dans le fond de leur client, les avocats de Badara Gadiaga avaient introduit une demande de liberté provisoire.



Sollicité, le parquet avait émis un avis favorable mais le juge était passé outre en accordant à Badara Gadiaga une liberté provisoire sous le régime du bracelet électronique. Le parquet général avait alors fait appel avant que le dossier ne soit transmis à la Chambre d'accusation pour arbitrage.



Badara Gadiaga avait été placé sous mandat de dépôt, mi-juillet 2025, pour diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs et offense à une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du Président mais aussi réception, sollicitation ou acceptation de dons, présents ou subsides en vue de mener une propagande susceptible de compromettre la sécurité publique. Autant lors de son interrogatoire à la Dsc que durant son audition au fond pendant l'instruction, le chroniqueur avait contesté les faits