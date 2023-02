Chambre Criminelle : Ousmane Sonko à l’attente d’une décision importante

Les avocats du leader de Pastef, Ousmane Sonko, avaient introduit un appel contre l’ordonnance de renvoi et de mise en accusation du Doyen des juges, Oumar Maham Diallo, devant la Chambre d’accusation qui rend son délibéré, ce mardi 21 février 2023. La chambre d’accusation va rendre son délibéré aujourd’hui, dans l’affaire du viol présumé et de menace de mort au Salon Sweet Beauté, concernant Ousmane Sonko et la masseuse Adji Sarr. La juridiction a été saisie par les avocats du leader de Pastef. Par cette saisine, le maire de Ziguinchor espère une annulation de l’ordonnance du Doyen des juges qui a décidé de renvoyer Sonko et Adji Sarr devant la Chambre criminelle. Le 17 janvier dernier, le Doyen des juges a renvoyé l’opposant Ousmane Sonko, accusé de viol et menaces de mort par l’ex-masseuse Adji Sarr, et la propriétaire du salon Sweet Beauty, Ndeye Khady Ndiaye pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol, devant la Chambre criminelle. L’opposant Ousmane Sonko, accusé par l’ex-masseuse Adji Sarr, et la propriétaire du salon Sweet Beauty, Ndeye Khady Ndiaye, sont poursuivis respectivement pour viol et menaces de mort, et pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol. Ce, à la suite du réquisitoire du Parquet en date du 30 décembre 2022.