Cent millions collectés par Walf : Cheikh Niass fait le point !

Dans une note de service rendue publique hier, Walfadjri a annoncé que les mesures de mise en chômage technique et de licenciements collectifs annoncés il y a peu, sont abandonnées. Le groupe de presse dirigé par Cheikh Niass a annoncé que la solidarité du peuple sénégalais leur a permis de surmonter leurs difficultés. Dans un entretien accordé à L’Observateur, Cheikh Niass, le Président Directeur général du Groupe, a révélé la somme globale qu’ils ont pu collecter, grâce à l'élan de solidarité des sénégalais. « Nous avons collecté sur les plateformes digitales, ça a été bloqué. Mais si nous comptons tout, ça fait une centaine de millions FCFA. Mais, nous n'avons pas tout recouvré », a-t-il indiqué. Le fils de Sidy Lamine Niasse indique qu’ils sont actuellement à l’écoute de Wave qui est actuellement dans «ses procédures internes». Il explique que ce qu’ils ont pu rassembler, ce sont les dons des membres de l'opposition et de sénégalais qui sont venus directement à Walfadjiri ainsi que les recettes de vente du premier numéro de Walfadjiri. «Tout ça tourne Autour d'une cinquantaine de millions. Sur les plateformes digitales aussi, ça fait une cinquantaine de millions», dit-il. Serigne Mountakha et Barthélémy Dias ont fait les plus gros dons, avec 5 millions chacun. «Avec l'élan de solidarité du peuple sénégalais, nous avons pu mobiliser assez d'argent pour payer les salaires et gérer toutes (les) charges», déclare Cheikh Niass.