« Ce que Mamoudou fait sur le plan politique ne nous engage pas », (Emedia)

Dans un entretien accordé au journal Enquête, l’actuel Directeur général du groupe E-Media Invest, Alassane Samba Diop, se démarque des sorties au vitriol de son prédécesseur, Mamoudou Ibra Kane, contre le nouveau régime. Il explique : « Mamoudou était le Directeur général. Quand il a pensé faire la politique, nous avons estimé que c’est incompatible. Notre concept est d’être professionnel, responsable et équilibré. » Alassane Samba Diop d’ajouter : « Quand il a décidé de faire la politique, nous avons estimé qu’il devait aller s’occuper de son mouvement. » Par conséquent, martèle l’ancien Directeur de la RFM : « Les déclarations ou positions qu’il peut prendre n’ont rien à voir avec le groupe. Certains font l’amalgame, parfois volontairement, juste pour nous nuire. Ce que Mamoudou fait sur le plan politique ne nous engage pas. Il a décidé de se lancer en politique, nous autres membres de la rédaction avons choisi de rester journalistes. » Il insiste : « Il faut vraiment insister là-dessus et faire la part des choses entre les activités de son mouvement et le groupe de presse que je dirige. Le groupe reste équilibré et donnera la parole à tout le monde ». Pour rappel, Directeur général de Iradio et Itv jusqu’en mai 2023, Alassane Samba Diop a pris la place du Directeur général du groupe E-Media Invest d’alors, Mamoudou Ibra Kane. Le journaliste avait demandé douze mois de disponibilité pour se consacrer à sa nouvelle passion, la politique, à travers son mouvement « Demain, c'est maintenant ». Le journaliste avait par la suite renoncé à se présenter à la Présidentielle du 24 mars dernier et annoncé son soutien au candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY), Amadou Ba