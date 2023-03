Ce qu’on sait de l’enquête sur l’affaire de la vidéo Sonko-Adji Sarr

C’est Abdou Nguer, qui prétend être le frère de Adji Sarr qui a déposé la plainte contre Sidy Ahmed Mbaye dans l’affaire de la vidéo en toc achetée à 10 millions FCFA. Abdou Nguer explique que Sidy Ahmed Mbaye lui a escroqué une somme de 10 millions en échange d’une clé usb contenant une vidéo compromettante entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. Nguer explique qu’après avoir reçu la clé contre l’argent, il s’est rendu compte qu’elle était vide. Il a interpellé Sidy Ahmed qui ne lui a pas donné de réponse satisfaisante. Il a alors saisi la section de recherches pour une plainte pour escroquerie, tentative de corruption et chantage. Depuis, il indique que Sidy ne parle que par WhatsApp et impossible d’être localisé par les enquêteurs. Il nie que c’est Doro Guèye qui lui a remis les dix millions FCFA. Nguer se garde de donner un autre nom ou de préciser où est-ce qu’il a pu trouver pareille somme. Sidy Ahmet Mbaye assure n’être mêlé ni de près ni de loin à cette affaire. Selon Libération, Nguer a bien déposé sa plainte depuis vendredi dernier. D’après lui, Ahmet Sidy Mbaye lui réclamait 15 millions soutenant que des gens de Pastef voulaient le dossier. Et selon l’enquête des gendarmes, Ahmet Sidy Mbaye a bien organisé son injoingnabilité.