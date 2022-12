CdM 2022 : l'équipe de France élimine l'Angleterre et rejoint les demi-finales !

C'était LA grande affiche de ces quarts de finale de Coupe du Monde 2022. Après avoir facilement battu le Sénégal au tour précédent (3-0), les Three Lions affrontaient un adversaire beaucoup plus coriace : l'équipe de France, championne du monde en titre. Sur le papier, le match annonçait du très costaud avec la présence du trio Saka, Kane et Foden côté anglais, face à l'armada offensive française, composée de Griezmann, Mbappé, Dembélé et Giroud. Mais au-delà d'un match de prestige, c'était surtout une demi-finale de Coupe du Monde qui attendait le gagnant de ce duel très attendu. Mais ce sont les Français qui ont été les plus entreprenants en début de partie. Avec le pied sur le ballon, les Bleus attendaient tranquillement d'avancer et sur une très belle frappe lointaine de Tchouameni, la France ouvrait le score (1-0, 18e). Kane a ensuite tenter de réveiller l'Angleterre, mais Lloris s'est montré décisif, à deux reprises (22e et 29e). Les Bleus ont du caractère Les Français revenaient au vestiaire avec l'avantage, mais la deuxième période s'annonçait compliquée. Et ce fut le cas, car l'entame de période fut catastrophique. Les Bleus étaient encore sauvés par Lloris (47e), mais concédaient ensuite un penalty après une faute sur Saka. Une occasion transformée par Kane, le plus dangereux (1-1, 54). La défense française était alors en difficulté face à Foden et Saka, intenables. Et quand ce n'était pas eux, Maguire se montrait dangereux de la tête (70e). Mais cette équipe de France a de la ressource. Alors que les Three Lions étaient en nette domination, les Bleus sont parvenus à renverser le score grâce à un nouveau centre de Griezmann déposé sur Giroud, au meilleur des moments (2-1, 78e). Les Bleus pensaient alors avoir fait le plus dur... mais après un contact entre Hernandez et Mount, un nouveau penalty était offert à Kane. Mais le buteur des Spurs envoyait sa tentative loin au-dessus de la barre de Lloris (84e) ! Sans doute le destin d'une équipe qui a fait le plus dur et s'est qualifiée pour la demi-finale face au Maroc. Les Bleus ne sont plus qu'à deux matches de conserver leur titre de Champion du monde.