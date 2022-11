CdM 2022 : Richarlison porte le Brésil contre la Serbie

Au Stade de Lusail, le Brésil débutait son Mondial, ce jeudi à 21 heures. Opposée à la Serbie, la Seleção, placée dans le groupe G, se devait de faire respecter son statut de favori face aux hommes de Dragan Stojkovic. Alignés en 4-2-3-1, les Brésiliens, emmenés par Neymar, Raphinha, Vinicius Jr et Richarlison à la pointe de l'attaque, prenaient rapidement le contrôle des opérations mais butaient sur un excellent Vanja Milinković-Savić. Décisif sur un corner direct tenté par Neymar (14e), le dernier rempart serbe se montrait, une nouvelle fois, impérial face à Casemiro (22e), Vinícius Júnior (27e) puis Raphinha (35e). Dominateurs dans le jeu et jamais inquiétés sur le plan défensif, les coéquipiers de Thiago Silva ne parvenaient, cependant, pas à faire la différence au cours des 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, la bande à Tite repartait avec les mêmes intentions et Raphinha ne tardait pas à amener le danger.

Profitant d'une erreur de relance de Milinkovic-Savic, le Brésilien prenait sa chance mais butait sur le portier serbe qui se rattrapait de sa bévue (46e). Si les vagues brésiliennes se multipliaient, Neymar manquait de justesse pour ajuster le gardien adverse (54e). De son côté, Alex Sandro trouvait, lui, le poteau serbe (59e). Asphyxiée par le collectif de la Seleção, la Serbie finissait (logiquement) par craquer. A l'affut sur une frappe de Vinicius, Richarlison débloquait la situation (1-0, 62e) avant de faire parler son génie quelques instants plus tard. A la réception d'un centre de l'extérieur du droit de Vinicius, l'attaquant des Spurs contrôlait de la poitrine avant d'exécuter une sublime volée en pivot pour tromper Milinkovic-Savic (2-0, 73e). Maître des débats, le Brésil conservait tranquillement son avantage dans le dernier quart d'heure et aurait même pu corser l'addition si la frappe de Casemiro n'avait pas terminer sa course sur la barre (81e). Avec cette victoire ne souffrant d'aucune contestation possible, le Brésil prend la tête du groupe G avant d'affronter la Suisse, deuxième, lundi prochain.