Casamance : Une faction du MFDC signe le dépôt des armes

En Casamance, la Faction MFDC de Diakaye a signé ce vendredi l’accord de dépôt des armes avec l’Etat du Sénégal à Cabrousse. L’accord stipule que c’est le Mouvement contre les armes légères en Afrique de l’Ouest (MALAO) , une organisation indépendante, qui est choisie pour diriger les collectes et destructions des armes dans un délai de 3 mois. L’accord a été facilité par le collectif des organisations de la société civile en Casamance, rapporte Rfm. Le Diakaye répond ainsi favorable a la main tendue du chef de l’Etat, Macky Sall, au Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC). En effet, lors de son séjour à Sédhiou, le Chef de l’Etat devant une foule nombreuse, au cœur du Balantacouda, localité frontalière avec la région de Ziguinchor et considérée comme l’épicentre du conflit casamançais, a invité ses « frères » du MFDC à « enterrer définitivement la hache de guerre et à travailler résolument vers le dépôt des armes ». D’ailleurs, le chef de l’Etat s’est “engagé à accompagner ses frères du MFDC dans la réinsertion et dans le développement de tout le territoire de la Casamance »