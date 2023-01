Casamance : Un jeune homme enlevé par des éléments armés, l’armée mobilisée !

En Casamance plus précisement dans la localité de Santhiaba Manjacques, une mobilisation communautaire a été dispersée par des éléments présumés appartenir du Mfdc. Un des jeunes de la localité a été enlevé.

C’est une activité de débroussaillement qui a viré à la panique, rapporte la Rfm.. En effet, à Santhiaba Manjacques, les populations qui voulaient préparer le retour des populations déplacées, ont été stoppées par des hommes armés, ce week-end.

Ces éléments, qui seraient de la faction dissidente de César Atoute Badiate, ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes qui se sont détachés du grand groupe et tentait de nettoyer une piste abandonnée.

La panique s’est, ensuite, emparée de la localité. Et les populations ont actuellement peur pour l’un des jeunes enlevé. L’armée sillonne toute la zone depuis hier pour retrouver le groupe armé.