Casamance : Thierno Alassane Sall s'incline devant la mémoire des Jambaars disparus

Alors que l'on croyait le conflit dans la région de Ziguinchor en voie de résolution définitive, voilà que la mort vient faucher, sous la forme la plus lâche, des soldats, et en mutiler d'autres», a regretté le candidat à la présidentielle de février 2024, Thierno Alassane Sall. Le président du parti La République des Valeurs/Réewum Ngor s'incline devant la «mémoire de nos Jambaars» et prie pour «le rétablissement des blessés». Aussi le député de présenter ses condoléances émues aux proches des disparus, à la grande famille militaire et à la Nation. Pour rappel, quatre soldats sont morts hier dans le département de Bignona après que leur véhicule sauté sur une mine antichar.