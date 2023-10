Casamance : Nouveaux accrochages entre l’armée et le MDFC, 2 morts

Les armes reprennent du service une fois de plus en Casamance dans la partie sud du Sénégal. Une bande d’éléments armés supposée appartenir au MFDC a tenté de résister à des soldats de l’armée nationale. Les rebelles tentaient de poser des mines. Un des membres du MFDC qui a été surpris en train de poser des mines a été tué par les forces de défense et de sécurité. Selon SourceA qui donne la nouvelle, un autre rebelle blessé a été évacué à l’hôpital. Libération, pour sa part, annonce que deux rebelles ont été tués. Les accrochages ont eu lieu samedi dernier à Bignona plus précisèment au niveau des villages de Benghazi et de Diakine. Depuis le 13 mars 2022, l’Armée sénégalaise a lancé une offensive contre les positions rebelles situées à la frontière gambienne.