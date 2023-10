Cas Sonko : « Si l’irréparable venait à se produire, vous sériez coupable », Yewwi à Macky

Ousmane Sonko, sous mandat de dépôt, interné à l’hôpital Principal de Dakar, depuis le 17 août 2023, est plongé dans le coma, depuis la semaine dernière. Suscitant ainsi la réaction énergique de la coalition de l’opposition dont il est membre, dans une lettre ouverte, datée de ce lundi 30 octobre, au Président Macky Sall, responsable, dit-elle, de tout ce qui arrivera au leader de Pastef dissous. « La libération de Monsieur Ousmane Sonko est une exigence vitale avant que l’irréparable ne se produise », a averti d’emblée La Conférence des Leaders de Yewwi, mettant en exergue « la situation grave dans laquelle le chef de l’Etat plonge le Sénégal et dont les conséquences désastreuses ne sauraient l’épargner ». « Si l’irréparable venait à se produire, vous, Président Macky Sall, sériez coupable devant le tribunal de votre conscience, ainsi que devant celui des peuples sénégalais et africain, en même temps que celui de l’Omnipotent », lâche dépitée la coalition. Mettant en relief l’alerte de la direction de l’Administration pénitentiaire, rendant compte au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de l’état de santé préoccupant de Ousmane Sonko, La Conférence des Leaders de Yewwi impute cet état de fait « aux persécutions arbitraires totalement gratuites à la gouvernance dictatoriale rétrograde du Président Macky Sall ». Aussi Yewwi, réclamant la libération immédiate et sans condition de Ousmane Sonko, le respect de ses droits humains, met-elle le Président Macky Sall devant « sa responsabilité pleine et entière dans tout ce qui est arrivé au citoyen Ousmane Sonko, ainsi qu’aux 1500 détenus politiques ». Voici la Lettre ouverte de La Conférence des Leaders de Yewwi Askan Wi adressée au Président Macky Sall