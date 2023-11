Cas Sonko : Me Ciré Cledor Ly dévoile les décisions prises par la Cour

Me Ciré Clédor Ly Avocat de Ousmane SONKO La Cour Suprême a vidé son délibéré sur le recours en cassation de l’Etat du Sénégal et rendu la décision suivante = 1- Déclare que l’Agent judiciaire est recevable et fondé à représenter l’Etat dans un contentieux électoral. 2-Dit que le tribunal d’instance de Ziguinchor est compétent. Le Juge de Ziguinchor a justifié sa décision sur sa propre compétence. 3-Dit que le juge de Ziguinchor n’a pas justifié sa décision sur la signification de la décision. Casse donc et annule la décision de Ziguinchor et renvoie devant le Tgihcd.