Cas Amy Ndiaye Gniby : Abass Fall et Sanou Dione blanchisent les deux députés

Deux témoins, Abass Fall et Sanou Dione, cités par la défense, ont dit à la cour ce qu’ils ont vu et entendu, le jour des faits où Amy Ndiaye Gniby a été violentée à l’Hémicycle par les députés Massata Samb et Mamadou Niang. Le témoin Abass Fall, cité par les conseils des prévenus, est à la barre en tenue de couleur verte, des lunettes qui affinent son visage et un bonnet rouge à la main. Selon l’honorable député, le procès-verbal dressé par le Président de l’Assemblée nationale est contraire à ce qui s’est passé à l’Hémicycle. « Contentez-vous à nous dire ce que vous avez vu », a rétorqué le juge. Et Abass Fall dit entendre sa collègue Amy Ndiaye Gniby insulter les deux députés incriminés. Ce, malgré l’intervention de Massata Samb pour Président de l’Assemblée fasse régner l’ordre. Mais la dame a continué de plus belle son numéro, interrompant ses deux collègues quand ils parlaient, avant de leur balancer sèchement un « maa tay ». Pour le deuxième témoin, le député Sanou Dione dira ceci : « J’ai vu la main de Massata Samb se lever, alors que Amy Ndiaye lançait une chaise que Mamadou Niang a tenté de parer par mains et pieds ».