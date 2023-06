Cap Skirring : des manifestants repoussés de l’Aéroport, la CBAO incendiée, un blessé grave

Au Cap Skirring, des informations reçues de sources sûres, ce vendredi, font état de deux personnes blessées lors de manifestations, dont un dans un état grave. Ces deux blessés ont été transportés par le corps médical pour une évacuation d’urgence à Ziguinchor. La tension est montée d’un cran, durant la matinée, dans cette zone balnéaire et touristique du département de Oussouye. Des manifestants ont tenté de s’attaquer à l’Aéroport du Cap pour, nous renseignent nos sources, “stopper des autorités que ces jeunes auraient soupçonné de vouloir prendre les différents vols et fuir la tension”. Un blocus mis en place par les forces de défense et de sécurité présents sur les lieux a permis de repousser ces manifestants. Ces manifestants ont, par la suite, commencé à s’attaquer à des édifices. L’agence de la CBAO, non loin de l’Aéroport, a été prise pour cible par ces manifestants qui l'ont saccagée et tenté de piller avant de mettre le feu. C’est lors de ces incidents que l’un des vigiles de cette structure a été sérieusement blessé par les émeutiers.