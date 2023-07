Cap Skiring : Deux corps sans vie retrouvés sur la plage

Deux corps sans vie ont été retrouvés ce matin du 11 Juillet 2023 à la plage du Cap Skiring. Ces corps de deux hommes, selon les premières informations de Seneweb, ont été découverts à deux endroits différents. Difficile de dire pour l'instant les causes de ces décès. Seul un des corps a fait l'objet d'identification pour l'instant, selon nos sources. Il s'agit d'un homme de 53 ans répondant au nom de Omar Daff. Apparemment le corps du sieur a été découvert en premier et semble être connu dans la zone. L'autre corps par contre semble être inconnu. Aucun moyen ne permet de l'identifier pour l'instant. Seulement, nos sources renseignent que des habits ont été retrouvés sur la plage à l'endroit où le corps a été découvert. Les premiers indices font part d'un probable cas de noyade. Reste à avoir son identité et les résultats de l'enquête pour avoir une idée sur sa mort.