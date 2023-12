Candidature à Présidentielle 2024 : Ousmane Sonko à l'heure du verdict

La justice dira ce jeudi si Ousmane Sonko est réintégré sur les listes électorales et pourra se présenter à la présidentielle de février 2024. Cette décision marquera une nouvelle étape du feuilleton judiciaire entre l'opposant et l'Etat, engagés depuis plus de deux ans dans un bras de fer marqué par des troubles meurtriers. Mardi, les avocats des deux parties ont débattu, mardi, sur la décision de radier M. Sonko des listes électorales et de le priver ainsi de la présidentielle où il serait l'un des favoris. La Cour suprême avait cassé le 17 novembre un jugement rendu en octobre à Ziguinchor, qui avait remis le chef de file de PASTEF dans la course en annulant sa radiation des listes électorales prononcée à la suite d'une condamnation à deux ans de prison en juin dans l'affaire Adji Sarr. La Cour avait décidé que l'affaire devait être rejugée en première instance.