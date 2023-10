Cancer au Sénégal : Après la mort de son épouse Momy, Bougane et ses enfants s’engagent dans lutte

Hier, le mari de la regrettée Momy Seck, Bougane a assisté à la journée initiée par la Lisca pour lutter contre le cancer. Devant la présidente Dr Fatma Guenoun, la famille de Bougane a promis de lutter aux cotés des responsables de la structure pour éradiquer la maladie. « Je remercie madame la présidente Dr Fatma guenoun. Je suis à l’aise parce qu’elle est dans le processus. On est ensemble et je vous accompagne. Docteur Fatma Guenoum est une femme si spécial et dévouée à la lutte contre le cancer depuis 2014 nous travaillons dans une étroite collaboration. Aujourd’hui vous avez un nouveau partenaire en 2023. Je ne pouvais pas le faire avant parce que de par ma position de porteur de voix, les gens vont croire que c’est à cause de mes intérêts. Mais maintenant que Momy est partie à jamais à cause de cette maladie. C’est un devoir pour moi d’être à vos côtés pour vous accompagner en tant que porteur de voix pour faciliter la transmission des messages. Selon les informations 97% des personnes qui souffrent de cette maladie n’ont pas les moyens de faire le traitement. Car il existe une seringue qui coûte 600 000 FCFA », a laissé entendre Bougane Guéye Dani