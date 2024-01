Can-2023 : La Guinée décroche une qualification historique en quarts de finale

À l'issue d'un match intense et riche en rebondissements, le Sily national de Guinée a validé son billet pour les quarts de finale. Face à la Guinée Équatoriale, meilleure attaque du tournoi, les Guinéens ont montré un visage séduisant. La tâche a été facilitée par l'exclusion du milieu de terrain équato-guinéen Federico Bikoro, pour jeu dangereux, à la 55e mn. Réduite à dix, la Guinée Équatoriale a obtenu un penalty à la 65e mn, mais Emilio Nzue, actuel meilleur buteur de la CAN (5 buts) voit son tir s'écraser sur le montant. Dans les dernières minutes, avec sa supériorité numérique, la Guinée pousse. Et dans les ultimes instants du temps additionnel, Mouhamed Bayo délivre la Guinée en marquant de la tête sur un centre impeccable d'Ibrahima Diakit? (90e+6).