Campusen : Plusieurs bacheliers peinent à accéder à la plateforme

Beaucoup de nouveaux bacheliers éprouvent des difficultés pour accéder à la plateforme Campusen, pour choisir les universités. Après le démarrage, le 22 octobre 2022, des demandes d’admissions et de préinscriptions dans les établissements d’enseignement supérieur du Sénégal dans la plateforme Campusen, ces jeunes s’inquiètent déjà sur leur avenir. En effet, ils se sont inscrits, mais ils n’ont pas jusque-là reçu leur numéro INE, et le mot de passe pour accéder à Campusen, afin de procéder au choix des universités. Alors qu’ils doivent recevoir ces identifiants sous les 24 heures. Les inscriptions dans cette plateforme s’arrêtent au 14 novembre 2022 à 23h59, délai de rigueur. Et les nouveaux bacheliers demandent à ce que cette situation soit réglée dans les meilleurs délais.