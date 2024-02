Campus social : Réouverture et nouvelles conditions d’hébergement

Après l’annonce de la reprise des enseignements en présentiel à l’Ucad, la question qui revenait le plus est de savoir quand le campus social sera ouvert. La réponse a été donnée ce matin à l’Ucad par le recteur, lors d’une visite du ministre de l’Enseignement supérieur pour constater les conditions de la reprise en présentiel. « Le Conseil d’administration du Coud va se réunir incessamment et va décider de la date de réouverture des infrastructures sociales », a déclaré le recteur Ahmadou Aly Mbaye, lui-même président du CA du Coud. Selon le ministre Moussa Baldé, d’ici quelques mois, « le Coud devrait avoir une capacité de 20 000 lits et des restaurants qui peuvent servir jusqu’à 70 000 repas ». D’après le recteur, le Coud est prêt à accueillir les étudiants. Cependant, il y a de nouvelles conditions d’hébergement qui visent à donner plus de sécurité aux étudiants et aux personnels. En bref, les autorités vont se pencher sur les règlements de fonctionnement de l’institution pour que ce qui s’est passé en juin ne puisse jamais se reproduire.