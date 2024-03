Campagne présidentielle : Le Cored rappelle les règles aux journalistes

Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) rappelle les règles de base dans le cadre de la couverture de la campagne pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, dans un communiqué exploité par Seneweb ce lundi 11 mars, le Cored invite les journalistes à rester objectifs et équilibrés dans le traitement de l’information. Le conseil “exhorte les consœurs et confrères à veiller à l'objectivité et à l'équilibre entre les différents candidats en lice, au respect de la règle du pluralisme, un des fondements majeurs de la démocratique”, peut-on lire sur le communiqué. En plus, notent ils “tous les candidats sont d'égale dignité et la presse, dans sa diversité, doit éviter que les moyens financiers dictent la façon de couvrir les activités liées à la campagne électorale” rappelant ainsi l’article 1 de la charte des journalistes du Sénégal qui est «le droit du public à une information juste et équilibrée prime sur toute autre considération ». Dans cette dynamique, le Cored rappelle l'esprit l'Article 19 du Code de la presse qui dit : « Le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter aucun avantage, n? aucune promesse qui pourraient limiter leur indépendance professionnelle ou l'expression de leur propre opinion. »