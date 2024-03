Campagne : Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye attendus en Casamance

Ousmane Sonko est attendu samedi dans son fief de Casamance en compagnie du candidat à la présidentielle du 24 mars, Bassirou Diomaye Faye, leur premier déplacement de campagne deux jours après leur libération de prison. MM. Sonko et Faye ont été libérés jeudi soir après des mois de détention, en vertu d'une loi d'amnistie adoptée la semaine passée à l'instigation du président Macky Sall. Les deux opposants doivent arriver samedi matin par avion à Ziguinchor, dont Ousmane Sonko est le Maire, a indiqué un membre de leur entourage. Ce premier déplacement des deux hommes hors de Dakar a lieu une semaine avant la fin de la campagne électorale de deux semaines. Parmi les localités où doivent se rendre Ousmane Sonko et Diomaye Faye, figure notamment Bignona, selon un programme communiqué par leur coalition. Sortis de prison, MM. Sonko et Faye, président et secrétaire général du parti Pastef dissous, peuvent désormais prendre part en personne à la campagne . Leur coalition avait déjà organisé des meetings à Dakar en leur absence.