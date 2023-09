Campagne Horticole : L’ALERTE DE L’INTERPROFESSION OIGNON

L’interprofession oignon au Sénégal (Ipos) élève la voix à trois mois du démarrage de la campagne horticole, alertant sur le manque de certaines semences. “Quand on a entendu que le ministre de l’Agriculture (Ali Ngouille Ndiaye) a démissionné, on était tous inquiets. On est à trois mois de la campagne horticole, et beaucoup de choses manquent. Il (Aly Ngouille Ndiaye) était sur des procédures. Aujourd’hui, il y a un manque de semences d’oignons, de pommes de terre. Le matériel agricole n’est pas mis à la disposition des producteurs”, s’alarme le chargé de la communication de l’Ipos, Aly Ndiaye. Au micro de notre correspondant à Thiès, il plaide la nomination d’un ministre dans les plus brefs délais. Ce qui permettra de pallier certains désagréments comme la pénurie et la spéculation sur l’oignon fin août dernier. “On risque de connaître la même situation. Il nous faut un ministre de l’Agriculture disponible”, prévient-il, ajoutant qu’”il ne faut pas nommer pour nommer.” Parmi les critères de sélection, il insiste sur “quelqu’un qui connaît le secteur dans son ensemble.” Pour Aly Ndiaye, Dr Macoumba Diouf, l’actuel directeur de l’horticulture a le profil pour conduire ce département. “Il est un homme du sérail et il a le sens de l’écoute”, insiste-t-il.