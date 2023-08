Cameroun: Paul Biya procède à un vaste remaniement au sein de l’Armée après le putsch au Gabon

C’est un faux secret. Ali Bongo n’est plus le président du Gabon. Il a été balayé par un coup d'État hier mercredi 30 août 2023. Dans la même journée, le président camerounais Paul Biya a procédé à un vaste remaniement au sein de l’armée. Des nominations au niveau du Contrôle général des Armées Coïncidence ou prudence du vieux président (90 ans) après le putsch au Gabon voisin ? En tout cas, le ministre délégué à la présidence camerounaise, chargé de la défense a pris un décret portant nomination de plusieurs officiers dans différentes structures des forces armées. Au niveau du Contrôle général des armées et de l’Inspection générale des Armées, plusieurs capitaines et colonels ont été nommés. 32 officiers nommés Les États-majors centraux n’ont également pas été épargnés par ce vaste remaniement. Il s’agit de l’Etat-major de l’Armée de terre, de l’Etat-major de l’Armée de l’Air et de la Marine. Au total, Paul Biya a nommé 32 officiers, lui qui est au pouvoir depuis 1982. En somme, il a déjà passé 41 ans à la tête de ce pays du centre-ouest de l'Afrique.