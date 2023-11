Cambriolage près de la Grande mosquée : Il emporte 4 millions et tire sur un civil et un policier

Un cambriolage en plein jour au cœur de Dakar. Et cela s’est passé il y a quelques instants. Une bande s’est attaquée à un magasin à côté du stade Iba Mar Diop et a emporté 4 millions de FCFA. Pris dans une course-poursuite, l’un d’entre eux a tiré sur un civil. Dans sa folle course pour une survie, il est stoppé net par des agents de la police à hauteur de la Grande mosquée de Dakar. Il tire là aussi sur un policier. Et un autre de la bande a pu récupérer les 4 millions et prendre la fuite. L’homme qui a été arrêté est entre les mains de la police de la Médina alors que les forces de l’ordre sont en alerte pour retrouver l’autre.