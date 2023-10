Caisse d’avance : Khalifa Sall a payé son amende

Pour s’assurer de sa participation à la prochaine présidentielle, Khalifa Sall, leader de Taxawu Senegaal, a payé l’amende 5 million FCFA qui lui était réclamée par la Justice. Après avoir retiré ses fiches de parrainage, le leader du mouvement Taxawu Senegaal est allé se mettre en règle par rapport à la Justice. D’après Le Quotidien, Khalifa Sall a payé, en fin de semaine dernière, l’amende de 5 millions à laquelle il avait été condamné par la Justice, dans le cadre de l’affaire dite de la Caisse d’avance, pour laquelle il a purgé plus de deux années de prison. On se rappelle que l’ancien maire de la Ville de Dakar avait été condamné en première instance et en appel, à 5 années de prison et à 5 millions de francs Cfa d’amende. La peine n’avait pas inclus de paiement de dommages et intérêts. La Justice l’avait jugé coupable «d’escroquerie aux deniers publics, faux et usage de faux dans les documents administratifs, complicité de faux en écriture de commerce». Mis en cause pour le détournement d’1, 8 milliard de francs Cfa, l’édile aurait pu être condamné à rembourser ce montant, car il s’agissait de deniers publics. Khalifa Sall est sorti de prison en septembre 2019, à la suite d’une grâce présidentielle. Les conclusions du dialogue national, convoqué à l’initiative du Président Macky Sall, lui ont permis, ainsi qu’à Karim Wade, le co-leader du Pds, de recouvrer leurs droits, d’être éligibles et électeurs. Si Khalifa Sall a préféré s’acquitter de son amende, c’est qu’il s’attendrait à ce que cela constitue un élément de son dossier de candidature. Sans la preuve de s’être acquitté de son amende, on pouvait être sûr qu’il n’allait pas bénéficier de quitus fiscal. Et un dossier sans quitus fiscal est d’office rejeté par le Conseil constitutionnel.