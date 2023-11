Cadres casamançais « escroc » : Atépa répond à Macky

Escrocs». C’est ainsi que le Président Macky Sall (actuellement à fleur de peau) qualifie Pierre Atepa Goudiaby et ses camarades du «Collectif des cadres casamançais». Des mots très forts qui ont suscité l’indignation chez nombre de nos concitoyens. Après la sortie de Macky Sall le traitant d’escroc, Pierre Goudiaby Atépa et Cie ont pris une décision. Ils ont décidé de ne pas répondre au chef de l’Etat. La raison ? SourceA nous apprend que Atepa et les cadres casamançais estiment que les Sénégalais l’ont fait à leur place, à travers une vague d’indignation après les propos « malencontreux » du chef de l’Etat. A rappeler que le Collectif des cadres casamançais est né au lendemain de l’éclatement de la rébellion en Casamance. Son but est de résoudre la crise et servir de courroie de transmission avec les autorités.