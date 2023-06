CPI : Un dossier de 168 pages avec « 710 éléments de preuve » contre Macky et Cie

Le Juan Branco a déposé une plainte en France et une demande d’enquête soumise à la Cour pénale internationale (CPI) contre le président du Sénégal Macky Sall pour « crimes contre l’humanité ». Il a soumis un dossier de 168 pages au procureur de la CPI Karim Khan. 710 éléments de preuve L’avocat français déclare avoir recueilli 710 éléments de preuves sur un total de 4500 éléments qui lui ont été transmis. Ces éléments de preuves dont des images et vidéos très sensibles sont publiés sur son site officiel. Ils sont composés. Elles ont été collectées entre mars 2021 et juin 2023. « Nous avons été récipiendaires de plus de quatre mille cinq cent éléments de preuves concernant ces faits et ayant fait l’objet d’un traitement soigneux, dont sept cent dix, ayant trait aux faits les plus graves, ont été finalement retenus et servent de support à la présente communication. Le nombre de victimes de crimes réprimés par le statut de Rome, nécessairement infra-évaluée dans le climat d’intimidation et de terreur créé par le régime en place et la nécessité de mettre en œuvre une sélection rigoureuse, se compte en milliers« , a déclaré l’avocat français dans le dossier remis à la CPI 112 suspects Le conseil de Ousmane Sonko vise, dans cette procédure, 112 suspects dont « Macky Sall, Président de l’État du Sénégal, son ministre de l’intérieur Antoine Felix Diome et le haut-commandant à la gendarmerie. 50 morts Branco fait état de 50 personnes tuées entre mars 2021 et juin 2023 et estime le nombre total de victimes en milliers. « Ce nombre concerne des personnes dont l’identité, les circonstances et causes de la mort ont pu être établies, sans doute possible, grâce au croisement de plusieurs sources primaires, fiables et vérifiables. Le croisement de nos données avec des sources secondaires d’organismes nationaux et internationaux suggère qu’il s’agit d’un chiffre sous-évalué. »