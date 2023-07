CPI : La pique de Me Patrick Kabou au ministre Sidiki Kaba

Sur Facebook, la robe noire Me Patrick Kabou a lancé une pique au ministre des Forces armées Sidiki Kaba qui a fait une sortie concernant la plainte pour « crime contre l’humanité » contre des membres du camp présidentiel que Juan Branco a annoncée. En effet, jeudi dernier, Sidiki Kaba a, de nouveau, déclaré que les plaintes déposées contre des autorités sénégalaises à la Cour pénale internationale et en France étaient vouées à l’échec, soulignant que « le Sénégal est un Etat souverain, qui a des institutions qui fonctionnent » . « Ces plaintes seront vouées à l’échec, elles auront le destin d’un coup d’épée dans l’eau. La CPI est une juridiction de dernier recours, elle ne saurait se saisir des crimes et délits supposés être commis au niveau du Sénégal« , dit-il en marge de la prière de l’Aïd el Kébir ou Tabaski. Suffisant pour que Me Patrick Kabou lui lance une pique sur sa page Facebook : « Vos chapelets pour ce membre de la fratrie des Dalton. Même le jour de la Tabaski, il pense à la CPI. Que la sérénité revienne Monsieur le Ministre. Dina bax Inchallah. »