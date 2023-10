CORED : les 12 membres du tribunal des pairs installés

L’Observatoire des règles d’éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal (CORED) a procédé à l’installation des nouveaux membres du tribunal des pairs, ce mardi à la Maison de la presse. La cérémonie d’installation a été présidée par le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Elle a été l’occasion pour l’équipe sortante de faire son bilan. "Le tribunal des pairs du CORED, c'est une de nos quatre instances et il a un mandat de trois ans. A l'issue de ces trois ans, le tribunal sortant a eu à connaître 41 affaires au total. Ça fait plus d'une affaire par mois. Ce qui est une très bonne moyenne", a fait savoir Mamadou Thior, président du CORED. Qui ajoute : "Pour ces 41 affaires, on a plusieurs avertissements par rapport aux décisions prises par le tribunal des pairs : 44 avertissements et il y a eu 15 blâmes. C'est la sanction la plus lourde. Il y a eu des blâmes qui ont empêché les journalistes et techniciens d'accéder à la carte nationale de presse". De son côté, le président du tribunal des pairs sortant est revenu sur les cas qu’ils ont traité. "Le tribunal sortant a traité 15 plaintes dont 2 ont été jugées irrecevables. Il s’est autosaisi 23 fois. Plusieurs avis dont 9 avertissements et 3 blâmes ont été servis. La plupart d’entre eux, 26 au total, ont été publiés sur les sites du CORED", a listé Ibrahima Souleymane Ndiaye. Composé de 12 membres, le tribunal des pairs a pour mission de veiller au respect des règles du métier de journalisme. "Pour le tribunal entrant, il y a sept (7) nouveaux, quatre (4) femmes parmi les nouveaux et cinq (5) qui restent de l'ancienne équipe. Nous avons fait ce dosage là pour un nouveau départ et nous voulons faire en sorte que nous puissions laver notre linge sale en famille parce que nous sommes assez responsables et assez outillés pour ça. Et faire en sorte comme l'a dit le ministre de la Justice quand les journalistes ont maille à partir avec la justice qu'on les attraits pas devant les cours et tribunaux de droit commun. Faisons confiance au tribunal des pairs du CORED et nous allons faire notre devoir", a dit Mamadou Thior. Les membres du tribunal des pairs vont se réunir prochainement pour désigner un nouveau président pour un mandat de trois ans.