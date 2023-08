CONSOMMATION : Le prix de l’oignon a connu une réduction de 40% (DG PAD)

Le tarif de l’oignon a connu une réduction de presque 40% après les spéculations générées par la pénurie de la denrée sur le marché, a déclaré samedi le directeur général du port autonome de Dakar, Mountaga Sy, assurant que ‘’le marché respire actuellement très bien’’. ‘’Nous avons constaté une réduction du tarif sur le marché de quasiment 40%. Le prix du sac est passé aujourd’hui à 12 mille francs CFA. Rapporté au kilogramme, vous voyez bien que c’est en dessous de mille Fcfa »’, a-t-il soutenu. Pour lui, ‘’l’étranglement est derrière nous parce que le marché respire très bien maintenant’’. Le directeur général du PAD a déclaré s’être rendu, vendredi, au marché pour constater l’application des prix après avoir parlé au directeur de l’Agence de régulation des marchés, en mission à Diaobé (Sud). Mountaga Sy s’exprimait samedi au port autonome de Dakar lors du déchargement de 8635 tonnes d’oignons d’un navire en provenance de la Hollande. ‘’Ce navire qui vient de la Hollande a accosté avec une cargaison de 8635 mille tonnes d’oignons’’, a-t-il dit. M. Sy a fait savoir que ‘’le navire a accosté dès son arrivée dans les eaux sénégalaises en raison de l’amélioration des opérations de manutention par la conception et de la construction des cages palettes’’. ‘’Nous passons maintenant à quatre palettes au déchargement à la fois au lieu de deux palettes auparavant. C’est ceci qui permettra de décharger ces 8 635 tonnes dans les mêmes conditions et les mêmes durées d’opération que les 7 mille réceptionnées au mois de septembre’’, a-t-il dit. M. Sy rassure que ‘’le navire sera complètement déchargé au plus tard lundi et quittera les eaux sénégalaises’’. Deux-mille cinq-cents (2500) tonnes sont déchargées par jour, selon Lamine Sarr, responsable de la manutention. L’oignon débarqué est automatiquement écoulé sur le marché. »Les clients sont là. Il y a des camions qui vont à Kaolack, Kébémer, Louga, Touba (…)’’, a dit Ibrahima Sarr, responsable des dockers. Mountaga a annoncé qu’un navire d’une cargaison avoisinant les 7900 tonnes est attendu le 10 septembre prochain pour compléter le programme d’importation d’oignons. Il a relevé qu’avec les 15 mille tonnes d’oignons qui seront déchargées au Sénégal durant ce mois d’août, le prix descendra jusqu’à son plancher normal.