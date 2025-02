CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE L’AIM À BUJUMBURA: Babacar Ngom plaide pour l’accompagnement des mutuelles

Comme nous l’avons annoncé ces derniers jours sur toutes nos plateformes et notre site web, la Conférence internationale triennale de l’Association internationale de la Mutualité (AIM) s’est ouverte, ce lundi à Bujumbura, sous le thème : » Le rôle des mutuelles dans les systèmes nationaux de protection sociale de la santé : opportunités et défis dans le contexte des récentes résolutions de l’Organisation internationale du travail et des Nations unies sur l’économie sociale et solidaire, ainsi que du document de travail de l’organisation internationale de travail ? ».



Prenant part à cette rencontre de haut niveau, le Président de la Mutuelle de Santé des Agents de l’Etat (MSAE), Babacar Ngom a déclaré que la reconnaissance des mutuelles comme acteurs de l’économie sociale et solidaire leur permet d’intégrer dans leur intervention, certaines préoccupations majeures qui ne figuraient pas dans leur champ d’intervention.



De même poursuit-il, cela leur facilite un plaidoyer pour l’adoption par des Etats, de cadres juridiques spécifiques et adaptés aux mutuelles parce que, dit-il, la plupart de nos Etats sont méfiants vis-à-vis des mutuelles.



Cette reconnaissance, renchérit le président de la MSAE, permet également aux mutuelles d’accéder à des financements et des appuis techniques pour la mise en place des centres de soins, de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes sociaux, de projets de santé communautaire d’autant que, reconnaît-il, nos mutuelles ont déjà cette expérience sur le terrain mais il leur manque un accompagnement.



À en croire Babacar Ngom, cela permet aussi aux mutuelles de bénéficier de facilité fiscale, douanière pour l’acquisition de leur équipement pour leurs soins de soins et de développer avec les autres acteurs de l’économie sociale et solidaire des partenariats dynamiques pour leur accès aux soins de santé.



Par la même occasion, le président de la Mutuelle de Santé des agents de l’Etat a déclaré que leur appartenance à l’AIM leur offre un cadre de plaidoyer international, d’un mouvement mutualiste indépendant, qui se bat pour la reconnaissance des mutuelles et leur accompagnement par les partenaires techniques et par les Etats.



Mais aussi, fait-il valoir, au niveau africain, les mutualistes doivent davantage faire des efforts pour dialoguer entre eux. C’est dans ce cadre qu’il a salué les initiatives prises par les mutuelles au sein de l’Union africaine de la mutualité, dans des organisations sous régionales. Sur ce, il rappelé qu’ils ont une représentation en Afrique centrale, une autre au niveau de l’Afrique de l’Ouest et ils ont mis en place une représentation régionale, qui est au niveau de l’Afrique du nord.



D’ailleurs, il est d’avis qu’ils doivent utiliser ces mécanismes pour avoir une panafricaine des mutuelles des peuples et rejoindre le mouvement international d’engagement mutualiste au niveau Européen, Américain à travers ce formidable cadre de concertation que leur offre l’AIM.



Toutefois, lors de son intervention à l’occasion de cette rencontre internationale, qui a réuni de grandes personnalités du monde de la mutualité, le président de la MSAE a rappelé le rôle, les missions, la vision et les réalisations de la Mutuelle de santé des Agents de l’Etat.