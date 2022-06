CONACOC: la Tabaski célébrée Samedi 09...et Dimanche 10 juillet 2022

Ladite Commission après avoir recueilli toutes les informations venant de leurs représentants qui sont dans les différentes localités du Sénégal , notamment dans les foyers religieux et après de larges concertations , a pris la décision suivante:



"Que le croissant lunaire n'a pas été aperçu dans aucune localité du pays. Par conséquent, le vendredi 1er juillet 2022 sera le premier jour du mois lunaire Tabaski (Dhul Hidjdja).



La fête de la tabaski sera célébrée le Dimanche 10 juillet 2022sur l'ensemble du territoire national", a appris le communiqué du Coordinateur général, El Hadji Oumar Diène



La CMS va prier le samedi 09 juillet 2022



La Commission lunaire de la Coordination des musulmans du Sénégal a déjà donné sa date. «Aujourd'hui, mercredi 29 Juin 2022, correspondant au 30/11/1443 parallèle à la date de la commission lunaire de la coordination des musulmans du Sénégal, et coïncidant au 29/11/1443 en Arabie Saoudite la lune y est aperçue », a-t-elle expliqué dans un communiqué daté ce 29 juillet 2022.



Et d’avancer: «Demain jeudi 30 juin 2022 sera le 1er du mois de" zul hijja" Tabaski. Par conséquent, vendredi 08 juillet 2022 sera le jour de Arafat donc samedi le 09 juillet 2022 va correspondre à la fête de Tabaski ».