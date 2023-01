CHEIKH OUMAR DIAGNE APRÈS SA LIBÉRATION : « LE COMBAT SE FERA PARTOUT, SUR TOUT ET EN TOUT »

Après 3 mois d’emprisonnement, Cheikh Oumar Diagne a donné sa première réaction. Sur sa page facebook, le leader de RV a remercié ses souteneurs, ses avocats qui se sont investis pour sa libération. Cheukh Oumar Diagne a, dans la foulé annoncé une importante déclaration lundi prochain. Ci-dessous l’intégralité de sa réaction. "Salam les amis, un plaisir de vous retrouver en ce nouvel an. Mes meilleurs vœux à tous, beaucoup de bonheur, la paix et la réussite dans vos projets. Merci à tous, aux combattants dans le sentier de la vérité, les jambars du COLIDEP, aux avocats qui se sont engagés bénévolement et à tous ceux qui se sont déplacés pour soutenir, réconforter et assister dans les liens de la détention. Mention spéciale à Me Moussa Sarr et Me Patrick Kabou, qu’Allah vous garde ! Les amis, la famille et les collègues ont été omniprésents, qu’Allah soit satisfait d’eux. Mes pensées vont à l’endroit de ces honnêtes citoyens injustement détenu dans les geôles de Macky et je rend un vibrant hommage à l’administration pénitentiaire de Sebikotane; ils ont été courtois, corrects et disponibles. Mention spéciale au Chef de Cour, une valeur remarquable, Latsouk Diouf et toute son équipe. Je ferai une importante déclaration ce lundi inchallah, le lieu et l’heure vous seront communiqués ultérieurement. Qu’Allah veille sur ce pays et ses dignes fils. Le combat se fera partout, sur tout et en tout. »