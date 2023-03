CÉLÉBRATION DU 08 MARS : « JE SAIS CE QUE JE DOIS À LA FEMME… »(MACKY SALL)

Que ce soit sa mère, son épouse, les femmes qui l’ont accompagné dans son combat et la femme tout simplement, Macky Sall a chanté la femme hier. « Je sais que je dois à ma mère, à mon épouse, à toutes les femmes qui m’ont accompagné, à la femme tout court », a exalté Macky Sall dans une cour du Grand Théâtre remplie de femmes venues participer aux Assises nationales de l’entreprenariat féminin et de l’autonomisation. Le Chef de l’Etat a révélé à cette occasion que 80 % de femmes ont bénéficié de financements de la DER/FJ, parmi lesquelles 90% e, nano-crédit. Et à l’occasion de ce 08 mars date de la célébration de la femme, le Président Sall réitère sa disponibilité et son engagement accompagner la femme sénégalaise dans ses défis les plus hardis, rapporte le Témoin.