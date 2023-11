CBAO: les syndicalistes décrètent à nouveau 72 heures de grève

Vendredi dernier, il y a eu une rencontre entre le top management de la Cbao-Attijaari-wafa Bank et les syndicalistes de la boîte qui sont en grève depuis quelques semaines. Encore une fois, les négociations n'ont absolument rien donné. Chaque partie est arrivée à la réunion de discussion avec ses propositions. A défaut d'un grand rassemblement à la Place de la Nation samedi dernier, les syndicalistes se sont contentés d'une assemblée générale à la Cnts. A l'issue de la rencontre avec la base, les syndicalistes ont décrété à nouveau 72 heures de grève à compter de ce lundi. Selon nos radars, la Direction n'a accepté de faire des améliorations que sur la question salariale. Elle a proposé une augmentation de c 50.000 F pour les salaires inférieurs à 500.000 F alors que les syndicalistes ont proposé 200.000 F. Et pour le reste des a salariés, la Direction met sur la table des pourcentages : 6% pour les salaires compris entre 500.000 et 750.000 alors que les syndicalistes avaient proposé 150.000 F et 4% pour les salaires au-delà de 750.000 F au moment où les syndicalistes avaient proposé 100.000 francs. L'autre point, la Direction propose 60.000 F comme prime de restauration à partir de janvier 2024 et 55.000 F à partir de novembre et rétroactif janvier 2023. La Direction n'aurait accepté de discuter que sur ces deux points. Elle a manifesté son refus catégorique sur la répartition équitable à tous du bonus, à l'ouverture du capital, non sur les autres points de la plateforme. Pour ces points, la Direction demande la levée du mot d'ordre avant l'ouverture des discussions. Ce que les syndicalistes n'entendent pas accepter de faire.