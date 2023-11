CBAO-Bocar Samba Dièye : gros rebondissement

Le marathon judiciaire se poursuit entre l'homme d'affaires Bocar Samba Dièye et Attijari (ex-CBAO). Condamnée, par la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, à payer 11 milliards de francs Cfa à titre de dommages et intérêts à l'importateur de riz pour avoir saisi ses trois immeubles, la banque a attaqué la décision. Selon Libération, qui donne l'information, Attijari a contesté cette décision devant la Cour commune de justice et d'arbitrage (Ccja) basée à Abidjan. Le journal rappelle que la juridiction déjà saisie en 2016 dans le cadre de la procédure avait ordonné les poursuites contre l'homme d'affaires. Une décision qu'elle a confirmée avant de remettre en cause l'expertise versée au dossier, et qui était défavorable à la banque. Cette décision en main, Attijari a saisi la Cour d'appel de Dakar. En face, les avocats de Bocar Samba Dièye attendent la publication de l'arrêt pour faire un pourvoi au niveau de la Cour de cassation, souffle la source.