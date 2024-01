CAN2023 : Les Lions s’imposent face à la Guinée et assurent un sans-faute historique

Au terme d’une rencontre sans saveur mais marquée par quelques tensions, l’Equipe Nationale du Sénégal est venue à bout de la Guinée (2-0) grâce à des but d’Abdoulaye Seck et d’Iliman Ndiaye. Grâce à cette troisième victoire en trois matches, les Lions terminent en tête de leur groupe et disputeront leur huitième de finale à Yamoussoukro contre un meilleur troisième.