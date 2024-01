CAN : le Mali et l’Afrique du Sud en huitièmes de finale

Le Mali et l’Afrique du Sud se sont qualifiés, mercredi, pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations après leurs matchs nuls (1-1) contre respectivement la Namibie et la Tunisie, à l’occasion des troisièmes matchs du groupe E. Les Maliens sont premiers du groupe E avec cinq points. Ils affronteront en huitièmes de finale le Burkina Faso, mardi. Les Sud-africains sont deuxièmes avec quatre points. Ils connaitront leur adversaire après les matchs Zambie-Maroc, au stade de San Pedro, et Tanzanie-République démocratique du Congo, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.