CAN : Salah forfait pour les deux prochains matchs de l’Egypte

L’attaquant égyptien, Mohamed Salah, blessé jeudi lors du match de la deuxième journée du groupe B, souffre d’une élongation au dos et manquera les matchs de la troisième journée et les huitièmes de finale en cas de qualification, a annoncé, un communiqué de la Fédération égyptienne de football, vendredi. Salah est sorti dans le temps additionnel de la première période contre le Ghana (2-2). Le joueur de Liverpool (Angleterre) manquera, lundi, le match de la troisième journée du groupe B contre le Cap-Vert, déjà qualifié, et la rencontre des huitièmes de finale en cas de qualification de l’Egypte qui compte deux points. Le capitaine des Pharaons (96 sélections, 54 buts), a inscrit son premier but de la compétition sur penalty, dans les derniers instants du premier match contre le Mozambique (2-2). L’Egyptien qui peine en équipe nationale a perdu deux finales avec la sélection, en 2017 contre le Cameroun (2-1), et en 2022 contre le Sénégal (0-0, 4 t.a.b. à 2).