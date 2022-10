CAN Beach Soccer : Sénégal va affronter le Mozambique en demi-finale

L’équipe nationale du Sénégal va affronter, mercredi, le Mozambique, paye hôte de la compétition, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de beach soccer. L’équipe nationale du Sénégal termine à la première place du groupe B après sa troisième victoire dans la compétition devant Madagascar battu, lundi, par 8 buts à 4. Les Lions vont affronter, mercredi, le Mozambique en demi-finale. La rencontre est prévue à 13h30mn GMT Le Sénégal était déjà qualifié pour les demi-finales, après leur deuxième victoire (6 buts à 4) obtenue, dimanche, devant l’Egypte. Samedi, les Lions de la Teranga avaient largement dominé les Cranes de l’Ouganda en les battant par 10 buts à 1. Les Lions du Sénégal sont vainqueurs des trois dernières éditions de la CAN de beach soccer. Egyptiens, Malgaches, Ougandais et Sénégalais constituent la poule B de la CAN de beach soccer, qui se joue à Vilankulos, au Mozambique. Le pays hôte partage la poule A avec le Malawi et le Maroc, le Nigeria ayant désisté après sa qualification à la phase finale. La CAN a démarré samedi 22 octobre. La finale est prévue vendredi prochain.