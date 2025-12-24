CAN 2025 : Diomaye Faye salue la performance des "Lions"

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a félicité les Lions de la Téranga, pour leur belle victoire, hier, face au Botswana.



« Félicitations à nos "Lions" pour cette belle entrée en matière, à l’encadrement pour le travail accompli et à nos formidables supporters pour leur ferveur. Tout le Sénégal est derrière vous. Continuez avec la même détermination et le même esprit d’équipe », a-t-il écrit sur sa page Facebook.