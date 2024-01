CAN 2023 : le Sénégal bat la Gambie, 3-0

L’équipe nationale du Sénégal a battu la Gambie sur le score de 3-0 lors de son premier match à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), ce lundi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Le 1er but du Sénégal a été inscrit à la 4e mn par Pape Gueye sur une passe décisive de Sadio Mané. Le deuxième et le troisième buts sont l’oeuvre de Lamine Camara à la 52e mn et 86e mn. Le milieu de terrain de la Gambie Ebrima Adams a été expulsé, dans le temps additionnel de la première période suite à une vilaine faute sur le jeune milieu de terrain Lamine Camara.