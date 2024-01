CAN 2023 : Macky Sall salue la « performance exceptionnelle » des Lions

Le président de la République Macky Sall a félicité les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal pour leur ‘’performance exceptionnelle’’ face aux Lions Indomptables du Cameroun, qu’ils ont battus ce vendredi sur le score de 3 buts à 1, lors de la deuxième journée de la poule C de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Cette victoire qualifie les Lions du Sénégal, tenant du titre, aux huitièmes de finale de la 34ème édition de cette compétition qui se tient depuis le 13 janvier en Côte d’Ivoire. ‘’Immense bravo à nos Lions pour cette qualification méritée en 8ème de finale de la CAN !’’, a écrit le chef de l’Etat sur le réseau social Facebook, quelques minutes après la fin du match entre le Sénégal et le Cameroun, à Yamoussoukro, une des villes ivoiriennes qui abritent la compétition. ‘’Votre performance exceptionnelle nous remplit de fierté. Continuez à représenter dignement le Sénégal sur le terrain, allez plus loin !’’, a-t-il exhorté, exprimant toute sa fierté. Pour leur deuxième sortie, les protégés d’Aliou Cissé ont battu le Cameroun, 3-1. Ils s’étaient imposés (3-0) contre la Gambie, lundi lors de leur entrée dans la compétition