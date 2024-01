CAN 2023 : La RTS détient l’exclusivité des droits y compris dans les fanzones (New World)

Dans le cadre de la distribution audiovisuelle de la Coupe d'Afrique des Nations, actuellement en cours en Côte d'Ivoire, je tiens à vous confirmer que, conformément à l'article 7 du contrat CAF-NWTV/RTS, la RTS détient la licence exclusive des droits de diffusion en clair (free-to-air) pour la retransmission via la télévision, la radio et la diffusion publique (Fanzones) au Sénégal”, informe New World dans un communiqué publié ce mercredi. “Toute personne, qu'elle soit privée ou publique, enfreignant ces droits fera l'objet de poursuites pour contrefaçon”, indique le groupe médiatique .